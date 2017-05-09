У Мемориала вечной славы в центре Киева произошла потасовка и ссора между представителями националистических организаций и участниками акции «Бессмертный полк».

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, активисты с красно-черным флагом скандировали «Бандера, Шухевич – герои Украины», стоя у мемориала. Участники акции «Бессмертный полк» требовали развернуть рядом запрещенный украинским законодательством красный флаг.

После того, как один из участников акции «Бессмертный полк» попытался сорвать красно-черный флаг, возникла потасовка. Полиция вмешалась и разъединила участников акций.

Ранее киевская полиция сообщила о задержании мужчины, участника акции «Никто не забыт, ничто не забыто» в центре города, который пытался развернуть баннер с фоном цветов так называемой «георгиевской ленточки».

Кроме того, полиция со ссылкой на врачей сообщила о ранении одного правоохранителя. По сообщению, это произошло тогда, когда активисты из заблокированного офиса ОУН бросали яйца, картофель, пакеты с краской и дымовые шашки в участников шествия «Бессмертный полк».

Активисты из «Добровольческого движения ОУН» накануне призвали «всех патриотов» прийти к 9:00 9 мая к станции метро «Арсенальная», чтобы помешать шествию «Бессмертный полк».

В День победы над нацизмом в Киеве и других городах Украины проходят шествия под названием «Бессмертный полк» – акции, проводимые в России ежегодно в этот день. В Службе безопасности Украины заявили, что не имеют оснований ее запретить, но правоохранители будут принимать все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций.

В России «Бессмертный полк» – это шествие с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Акция начиналась как общественная инициатива, но в течение последних нескольких лет получила более официальное содержание.

Сейчас организацией акции занимается прокремлевский Общероссийский народный фронт, начали появляться сообщения о том, что не все участники мероприятия приходят на него добровольно. Портреты для участия в акции в России можно приобрести в магазинах, то есть речь идет уже не о чествовании родственников, а о почете любых участников той войны.

Россия также способствует организации акции «Бессмертный полк» в некоторых странах бывшего СССР.

Акции «Бессмертный полк» проводят и в аннексированном Крыму.