Власти Крыма насчитали более 45 тысяч участников «Бессмертного полка» в Симферополе

Более 45 тысяч человек приняли участие в приуроченном к 9 мая шествии «Бессмертного полка» в Симферополе. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на подконтрольный Кремлю Мининформ Крыма.

Сообщается, что колонна людей с портретами участников Второй мировой войны прошла от Центрального рынка через проспект Кирова к Вечному огню в парке Гагарина.

В Симферополе 9 мая также состоялся военный парад, на площади Ленина работали полевые кухни и фото-зона для детей с образцами военной техники.

В России «Бессмертный полк» – это шествие с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Акция начиналась как общественная инициатива, но в течение последних нескольких лет получила более официальное содержание.

Сейчас организацией акции занимается прокремлевский Общероссийский народный фронт, начали появляться сообщения о том, что не все участники мероприятия приходят на него добровольно. Портреты для участия в акции в России можно приобрести в магазинах, то есть речь идет уже не о чествовании родственников, а о почете любых участников той войны.

Россия также способствует организации акции «Бессмертный полк» в некоторых странах бывшего СССР.