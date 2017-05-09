В Феодосии прошла панихида по погибшим во Второй мировой войне

В Феодосии 9 мая у мемориала «Вечный огонь» прошла панихида по погибшим во Второй мировой войне.

Как сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города, позже на Привокзальной площади начался праздничный парад, где «Волонтеры Победы» развернули полотно – 200-метровую копию «Знамени Победы». После этого прошла акция «Бессмертный полк».

Военные парады по случаю празднования Дня победы прошли также в Симферополе и Севастополе.

В России «Бессмертный полк» – это шествие с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Акция начиналась как общественная инициатива, но в течение последних нескольких лет получила более официальное содержание.

Сейчас организацией акции занимается прокремлевский Общероссийский народный фронт, начали появляться сообщения о том, что не все участники мероприятия приходят на него добровольно. Портреты для участия в акции в России можно приобрести в магазинах, то есть речь идет уже не о чествовании родственников, а о почете любых участников той войны.

Россия также способствует организации акции «Бессмертный полк» в некоторых странах бывшего СССР.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.



