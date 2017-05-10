Трамп провел переговоры с Лавровым и назвал встречу «очень хорошей»

Президент США Дональд Трамп 10 мая провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и назвал эту встречу «очень хорошей». Трамп отметил, что убийства в Сирии должны прекратиться – все стороны работают над этим.

Лавров, в свою очередь, заявил, что Трамп стремится к «прагматическим» отношениям с Москвой.

«Президент Трамп четко подтвердил заинтересованность в построении обоюдно выгодных, прагматических отношений», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в среду Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном для обсуждения ситуации в Сирии и Украине и других вопросов.

Российский министр прибыл в США через несколько часов после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование вероятного вмешательства России в президентскую кампанию в США.

Сергей Лавров является наиболее высокопоставленным российским чиновником, который встретится с Трампом со времени его вступления в должность в январе этого года.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал улучшение отношений с Россией, но после вступления в должность сменил риторику на более традиционную для республиканцев. Сейчас Трамп заявляет о поддержке усилий НАТО по противодействию военной мощи и агрессии России в Европе, от стран Балтии до Украины и Грузии.

Несмотря на разногласия по Сирии, она остается той проблемой, по которой Россия и чиновники администрации Трампа декларируют возможность работать вместе для победы над «Исламским государством» и другими экстремистскими группами.

Лавров прибыл в Вашингтон впервые с 2013 года. Он привез российский план прекращения насилия в Сирии, после того, как это соглашение на прошлой неделе поддержали Иран и Турция.