Сестра Сенцова: надежд на освобождение Олега пока мало, но он продолжает держаться

Сестра украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат «держится» в колонии соседней России и «не раскисает». По ее словам, родные Сенцова регулярно общаются с украинским омбудсменом, представителями министерств юстиции и иностранных дел Украины по поводу освобождения ее брата, но «но пока даже надежд нет».

Об этом 11 мая Каплан сказала в комментарии Крым.Реалии.

«Олег держится, не раскисает: у него вариантов нет. Он просто живет и выживает в колонии строгого режима – насколько это возможно», – отметила Каплан.

По ее словам, Сенцов получает информацию о том, что происходит в мире, из российских новостей и писем, которые ему присылают.

«Конечно у него очень поверхностное представление о том, что происходит здесь (на материковой Украине – КР), как и вообще в мире. Человек оторван. Вся информация, что у него есть – письма, которые доходят очень тяжело. Есть российское телевиденье, из которого он умеет делать очень правильные выводы, смотреть его под очень правильным углом», – рассказала она.

В четверг, 11 мая, в Киеве на улице Хрещатик гражданская инициатива «Евромайдан SOS» провела акцию, приуроченную к годовщине ареста политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова и «крымских террористов».

Накануне, 10 мая, активисты запустили онлайн-флешмоб в их поддержку.

Также 10 мая американский ПЕН-центр начал кампанию за освобождение Олега Сенцова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.