Крымский политик: рост доходов жены Аксенова – попытка легализовать награбленное

Лидер крымского отделения партии «Коммунисты России», экс-глава Верховного совета Крыма Леонид Грач считает, что рост доходов супруги подконтрольного Кремлю главы полуострова Елены Аксеновой – это результат попытки легализации коррупционных схем. Таким мнением Грач поделился в комментарии Крым.Реалии.

«Желание хоть что-то легализовать из того, что входит в систему взяток, награбленного. И это все понятно, потому что каждый теперь решил быть чистеньким, а такого не бывает. Она ничем не занималась кроме того, что в последние год-полтора курировала строительство памятника Екатерине, фонд создала и тому подобное. Кто в тот фонд вносил деньги, как и что рассчитывалось – это тайна за семью печатями», – сказал Грач.

Представитель Елены Аксеновой сообщил Крым.Реалии, что супруга нынешнего главы Крыма не может предоставить комментарий, ссылаясь на плотный график.

Сергей Аксенов опубликовал на сайте российского правительства полуострова декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. Согласно документу, доходы супруги подконтрольного Кремлю главы Крыма за год выросли почти в 10 раз: с 3,4 млн рублей (1,5 млн грн – КР) за 2015 год до 32,8 млн рублей (15 млн грн – КР) за 2016 год. При этом доходы самого Аксенова за год выросли почти вдвое: сейчас это более 2,6 млн рублей (1,2 млн грн – КР).

В собственности Елены Аксеновой также три квартиры, шесть нежилых помещений и автомобиль БМВ премиум-класса.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».