Крымские чиновники не давали согласия на добычу песка возле античного городища Артезиан – СМИ

Подконтрольный Кремлю Госкомитет Крыма по охране культурного наследия не давал согласия на разработку карьера возле античного городища Артезиан. Об этом сообщает провластный крымский ресурс «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу комитета. В комитете отметили, что решение по карьеру будет принято после проведения историко-культурной экспертизы.

«Комитет направил письмо в ГУП «Крымгеология», это их (Минприроды – КР) подведомственное, о том, что какие-либо работы по разработке и выделению земельных участков возможны будут по результатам государственной историко-культурной экспертизы. А в организацию ООО «Новый регион», которая тоже должна там вести работы, нами направлено предостережение в этом году, что никакие работы вести там нельзя до предоставления результатов государственной экспертизы», – сообщили в комитете.

В ведомстве также подчеркнули, что окончательное решение ещё не принято: «Всё упирается в результаты историко-культурной экспертизы, только по её результатам комитет примет окончательное решение».

Представитель Госкомитета также выразил озабоченность тем, что Восточно-Крымский историко-культурный музей до сих пор не определил границы и территории археологических объектов.

Подконтрольная Кремлю заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская назвала добычу песка в античном городище Артезиан (Ленинский район) «геологическим изучением».

Наканунев Восточно-Крымский историко-культурном музее-заповеднике сообщали, что в Ленинском районе Крыма разрушаются античное городище Артезиан из-за незаконной добычи песка.

По словам научных сотрудников заповедника, территория, прилегающая к античному городищу Артезиан, подпадает в перечень мест, предназначенных для разработки карьеров по добыче песка, что «является недопустимым». Также сообщается, что музей-заповедник уже полгода направляет обращения властям с просьбой запретить карьерные разработки по добыче песка.