Черноморский флот России провел учения на боевых кораблях и подлодке в море

Боевые корабли Черноморского флота России провели учения и тренировки в учебных полигонах в море. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Экипаж малого противолодочного корабля «Муромец» провел учение по поиску и слежению за субмариной. В роли условного противника выступала дизельная подводная лодка «Старый Оскол», которая, в свою очередь, провела скрытое слежение за противолодочным кораблем и осуществила маневр уклонения от удара. Также новейшая подлодка в обеспечении спасательного судна «Эпрон» отработала глубоководное погружение, которое является обязательным элементом курса боевой подготовки для экипажей подводных лодок», – сказано в сообщении.

Месяц назад Черноморский флот России проводил в полигонах боевой подготовки в Черном море плановое зачетно-тактическое учение бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы.

В начале апреля Черноморский флот России провел артиллерийские стрельбы в море.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.