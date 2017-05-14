Крымские спасатели проводят профилактические беседы с туристами в горах

Группы крымских спасателей проводят профилактические рейды по безопасности туристического отдыха в горно-лесной зоне полуострова. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

Как отмечают в ведомстве, под постоянным контролем сотрудников аварийно-спасательной службы находятся наиболее посещаемые туристические места: плато горы Ай-Петри, район Ангарского перевала, гора Демерджи, плато Караби Яйла, пещерных городов Магуп-Кале, Чуфут-Кале, Эски-Кермен, Бахчисарайского водохранилища, Кутузовского озера, Большого каньона Крыма, Буковой поляны и другие.

«Во время патрулирования с группами туристов спасатели проводят профилактические беседы по пожаробезопасности и мерам предосторожности при прохождении туристического маршрута. В ходе бесед туристам сообщаются также телефоны, по которым они могут воспользоваться в случае необходимости, с вручением памяток. На информационных стендах и табличках в местах массового отдыха размещаются контактные номера телефонов спасательной службы», – говорится в сообщении.

Всего, по данным подконтрольного Кремлю министра чрезвычайных ситуаций аннексированного Крыма Сергея Шахова, в патрулировании мест массового отдыха в горно-лесной зоне от аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС» задействовано 40 человек личного состава и 9 единиц техники.

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