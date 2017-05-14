Во время митинга против планов провести так называемую «реновацию» жилья в Москве были задержаны двое людей, сообщает 14 мая российский правозащитный портал «ОВД-Инфо». По его данным, одного задержанного уже освободили. Ожидается, что вскоре отпустят и второго, говорится в сообщении неправительственной организации.

Ранее в воскресенье, 14 мая, полиция вывела с митинга в центре Москвы оппозиционера Алексея Навального вместе с семьей, но их не стали задерживать.

Как передает Радио Свобода, сегодня на митинге против «реновации» протестующие приняли резолюцию с требованием к российским властям отклонить законопроект о сносе старых домов в российской столице. Также протестующие выразили недоверие мэру Москвы Сергею Собянину и обвинили его, в частности, в «развале столицы», «уничтожении медицинских и образовательных учреждений» и «разрушении истории и лица города».

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин пообещал «внимательно» отнестись к «содержательным заявлениям», которые прозвучали сегодня на митинге, о чем написал на своей странице в сети «ВКонтакте».

В митинге против «реновации» в Москве, по разным оценкам, приняли участие от 5 до 80 тысяч человек. Они требовали от властей не допустить принятия закона о сносе старых домов, который, по мнению протестующих, нарушает их конституционное право на частную собственность.

Программа по сносу более четырех тысяч домов, которые власти Москвы считают аварийными, вызвала недовольство многих жителей российской столицы. На так называемую «реновацию» мэрия выделила почти 100 млрд рублей (44,8 млрд грн – КР). Также власти российской столицы разработали законопроект, который не позволит обжаловать снос дома в суде, если большинство жителей поддержат такое решение. Сейчас этот законопроект рассматривает Госдума России. Документ уже прошел первое чтение.