Под Керчью прокладывают автопереходы в рамках строительства трассы «Таврида»

На девятом километре трассы «Керчь-Феодосия» продолжаются работы по прокладке автомобильных переходов к запланированной трассе «Таврида», старт строительства которой накануне дали российский глава Крыма Сергей Аксенов и министр транспорта соседней России Максим Соколов.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на автодороге работает тяжелая техника, организованы объездные пути.

По сообщению местных СМИ, на площадке, где проходит строительство автомобильных подходов, установили модульный завод для производства стройматериалов.

12 мая состоялась церемония открытия закладного камня в честь начала строительства трассы «Таврида».

Ранее в подконтрольном России Минимущества Крыма заявляли, что сроки изъятия земельных участков для строительства автомобильной дороги «Таврида» будут сокращены до 2-3 месяцев с целью скорейшего транспортного сообщения.

Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей (около 20 миллиардов гривен). Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов (около 39 миллиардов гривен), а позже – до 139 миллиардов рублей (около 63 миллиардов гривен). Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утверждает, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда».