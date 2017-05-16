На результат предстоящих выборов губернатора аннексированного Севастополя может существенно повлиять скандал вокруг проекта нового генерального плана города. Российский исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников не ожидал, что земельный вопрос вызовет подобный общественный резонанс. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал севастопольский журналист Андрей Васильев.

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«Сейчас в руководстве города пытаются решить, что с этим делать. Потому что действительно, вводится новый фактор неопределенности.Дело в том, что предполагается, что работа над генпланом будет проходить до осени. То есть, люди пойдут в сентябре на избирательные участки в состоянии мандража, неопределенности и крайнего раздражения. И ситуация на выборах может стать непредсказуемой», – сказал он.

Выборы губернатора Севастополя хотят провести осенью 2017 года в единый день голосования.

Проект генерального плана Севастополя вызвал протесты местных жителей по всему городу. Инициативные группы провели ряд собраний, на которых осудили планы чиновников по изменению целевого предназначения земли.

Почти 3,5 тысячи севастопольцев внесли свои замечания и предложения в проект генплана города. Такую цифру назвали в пресс-службе подконтрольного России правительства города по итогам публичных слушаний, которые прошли 12 мая в десяти муниципальных округах.

Пока в городе продолжает действовать генеральный план развития Севастополя на период 2005-2025 годов. Он был разработан севастопольскими и киевскими проектировщиками.