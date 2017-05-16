Аксенов заявил, что не против приезда Чубарова в Крым

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не возражает против приезда председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Украины Рефата Чубарова в аннексированный Крым. Об этом 16 мая Аксенов сказал журналистам в Симферополе, сообщает «Крыминформ».

«Надо смотреть правоохранительным органами. Я не знаю, в розыске сейчас Чубаров или нет, и какие к нему есть вопросы. У нас есть специальные службы. Если Чубаров должен приехать, у него есть такое право. Пусть приедет», – сказал Аксенов.

По его словам, он сомневается, что Чубаров сможет спокойно пройти по улицам Крыма.

«Я не знаю, как граждане на это отреагируют. Ситуацию с отключением света, воды, его отношения с террористами все помнят. Боюсь, что он не сможет спокойно пройти по улице без выслушивания мнений крымчан», – добавил российский глава Крыма.

Ранее экс-прокурор Крыма, назначенный Кремлем после аннексии полуострова, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, заявила, что «готова встретить» в Крыму председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, если он приедет на полуостров.

15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время пресс-конференции в Киеве заявил, что он готов стать свидетелем защиты по делу своего заместителя Ахтема Чийгоза. Чубаров зачитал заявление, в котором дал согласие на вызов себя в качестве свидетеля на заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Документ он намерен передать адвокату Ахтема Чийгоза – Николаю Полозову, когда тот приедет в Киев 19 мая.

Николай Полозов 16 мая заявил, что защита Ахтема Чийгоза планирует в понедельник, 22 мая, ходатайствовать о допросе Рефата Чубарова в качестве свидетеля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.