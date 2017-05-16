В Минобороны России раскрыли бюджет на жилье для военных в Крыму

На постоянное жилье для российских военнослужащих в аннексированном Крыму и Севастополе с 2014 по 2017 год Минобороны России выделило более 9 млрд рублей (4 млрд грн – КР), или около 6,5% от общей суммы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства.

Как пишет издание, эти деньги были предназначены для 1268 военнослужащих из частей, дислоцированных на территории аннексированного Крыма, из них 327 – бывшие украинские военные, остальные – моряки Черноморского флота России.

По данным департамента жилищного обеспечения российского Минобороны, всего с 2014 по 2017 год жилье в аннексированном Крыму получили 768 военнослужащих, из них 168 человек выбрали квартиры, остальные предпочли воспользоваться жилищной субсидией. В 2014 –2016 годах на это ушло около 5,8 млрд рублей (2,6 млрд грн – КР). На 2017 год было выделено около 3,3 млрд руб (1,5 млрд грн – КР). За них в ведомстве рассчитывают обеспечить постоянным жильем порядка 500 военнослужащих.

Этой информации на сайте Минобороны России пока не публиковали.

Ранее в Минобороны России сообщали, что за год, с марта 2016 года по март 2017 года, военнослужащие Черноморского флота России, проходящие службу в Севастополе и Крыму, приобрели более 300 квартир на территории аннексированного полуострова по программе накопительной ипотечной системы (НИС).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.