Депутат российского горсовета Симферополя от КПРФ Степан Кискин назвал «наградой» решение Киева ввести против него санкции.

«Украинские санкции для меня – это признание моей депутатской и общественной работы в российском (аннексированном – КР) Крыму. Это моя первая награда от Украины. Киев признал мой скромный вклад в становлении нового субъекта Российской Федерации. Буду и дальше работать на благо российского Крыма», – цитирует Кискина его пресс-служба.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

Санкции вводятся против 1228 физических лиц: граждан Украины, России и других государств.

В связи с подписанием этого указа предыдущие пять указов президента о введении решений СНБО Украины по применению санкций признаны утратившими силу.

СНБО принял решение о санкциях 28 апреля этого года. Последний раз президент Украины продлевал срок действия утвержденных СНБО Украины санкционных списков 17 октября 2016 года. Тогда в них входили 682 физических лица и 271 юридическое лицо.