Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Симферопольский депутат Кискин назвал «наградой» санкции от Украины

Депутат российского горсовета Симферополя от КПРФ Степан Кискин назвал «наградой» решение Киева ввести против него санкции.

«Украинские санкции для меня – это признание моей депутатской и общественной работы в российском (аннексированном – КР) Крыму. Это моя первая награда от Украины. Киев признал мой скромный вклад в становлении нового субъекта Российской Федерации. Буду и дальше работать на благо российского Крыма», – цитирует Кискина его пресс-служба.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

Санкции вводятся против 1228 физических лиц: граждан Украины, России и других государств.

В связи с подписанием этого указа предыдущие пять указов президента о введении решений СНБО Украины по применению санкций признаны утратившими силу.

СНБО принял решение о санкциях 28 апреля этого года. Последний раз президент Украины продлевал срок действия утвержденных СНБО Украины санкционных списков 17 октября 2016 года. Тогда в них входили 682 физических лица и 271 юридическое лицо.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

БОЛЬШЕ

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG