Любое появление в публичном месте 18 мая зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, активистов Наримана Джеляла и Леммара Юнусова российские силовики могут расценить как организацию несанкционированного массового мероприятия. Об этом Джелял заявил 16 мая после получения предостережения от российской прокуратуры аннексированного Крыма.

«Ситуация из года в год одна и та же. Как нам удалось выяснить, любое наше нахождение завтра (в День память жертв депортации крымскотатарского народа – КР) среди людей может быть расценено представителями силовых структур как участие или организация массового мероприятия с соответствующими последствиями для нас лично», – сказал Джелял.

Российская прокуратура аннексированного Крыма 17 мая огласила предостережения Ильми Умерову, Нариману Джелялу и Леммару Юнусову о «недопустимости нарушения законодательства» и «экстремисткой деятельности» в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

Власти Симферополя не разрешили крымским активистам провести 19 мая пикет против политических и религиозных преследований на аннексированном полуострове. Об этом в Фейсбуке сообщил активист Нариман Джелял.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.