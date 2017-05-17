Генпрокуратура России усилила надзор за культурным наследием в Крыму

Генеральная прокуратура России поручила прокурорам в Южном федеральном округе (ЮФО), в который с июля 2016 года включили и аннексированный Крым, усилить надзор за охраной объектов культурного наследия. Соответствующее сообщение опубликовали 17 мая на официальном сайте российского надзорного ведомства.

«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть нацелил прокуроров в Южном федеральном округе на продолжение работы на данном направлении с учетом имеющихся актуальных проблем в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», – говорится в сообщении.

«В республике Крым по требованию прокуратуры организована разработка зон охраны объекта культурного наследия в отношении музея-заповедника «Судакская крепость», – отметили в ведомстве.

Как указано на сайте, управление генпрокуратуры в ЮФО проанализировало надзор за исполнением закона по сохранению и охране объектов культурного наследия. Всего с 2014 по 2016 год в округе российские прокуроры пресекли более 1,5 тысяч нарушений законодательства об объектах культурного наследия, для их устранения было внесено около 500 актов прокурорского реагирования.

Министерство культуры Украины накануне, 16 мая, обратилось в прокуратуру Автономной Республики Крым с заявлением о совершении преступления в аннексированном Крыму, где из-за действий России оказались под угрозой объекты культурного наследия.

Также украинское министерство обратилось к Генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой, директору Международного совета по охране памятников и исторических мест Мари-Лор Лавенир, президенту Международного комитета совета музеев Сейме Аксой с просьбой «принять меры по напоминанию России о необходимости неукоснительного соблюдения норм международного законодательства и просьбой воздержаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины на территории Крыма».