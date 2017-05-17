Старшеклассников одной из феодосийских школ обязывают присутствовать на организованных российскими властями Крыма массовых мероприятиях 18 мая, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации крымских татар. Для этого учащихся освобождают от уроков. Об этом в Фейсбуке сообщил активист Нариман Джелял.

«Поступила информация, что учеников старших национальных классов школы № 15 с. Ближнее (Феодосия) завтра снимают с уроков и обязывают явиться в Дом офицеров для массовки на официальные мероприятия, приуроченные 18 мая. Я за то, чтобы детей учили помнить прошлое. И я поддержал бы администрацию школы, если бы она просто освободила детей от занятий, чтобы они вместе с родными и близкими смогли принять участие в траурных мероприятиях. Но такими действиями, «обязаловкой», достигаются совсем иные цели», – написал Джелял.

Администрация школы данное сообщение пока не комментировала.

Ранее Джелял сообщал о планах российских властей Крыма массово свозить на работников бюджетных учреждений и религиозных деятелей на официальные массовые гуляния по случаю крымскотатарского праздника Хыдырлез.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.