В Крыму силовики проверяют документы у участников молитвы о жертвах геноцида крымских татар

Российские силовики массово проверяют документы у участников траурного мероприятия в связи с годовщиной депортации крымскотатарского народа, которое проходит в привокзальном сквере Симферополя. Об этом 18 мая сообщает корреспондент российской службы Радио Свобода. ​

Документы проверяли у присутствующих, включая корреспондентов местных СМИ, которые присутствовали в сквере.

В привокзальном сквере Симферополя в 12.00 началось траурное мероприятие в связи с годовщиной депортации крымскотатарского народа. Колонна студентов с флагами и цветами прошла к памятному знаку, где собралось около 50-60 человек.

Собравшиеся исполнили крымскотатарский гимн и прочитали молитву (дуа).

Утром 18 мая на центральной площади Симферополя задержали крымских татар. Крым.Реалии уточняют подробности задержаний.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.