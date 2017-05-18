Луценко: дело о геноциде крымскотатарского народа – это акт справедливости

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал оглашение подозрения в деле о геноциде крымскотатарского народа в адрес Иосифа Сталина и Лаврентия Берии. Он отметил, что «дело о геноциде крымскотатарского народа является актом справедливости». Об этом генпрокурор сказал на встрече с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым в Киеве, сообщает Крым.Реалии.

«Я уже вижу, как будут говорить мол «вы боритесь с мертвыми». Нет. Речь идет не только об ответственности Сталина, Берии и других высокопоставленных палачей разных народов бывшего Советского Союза, речь идет и об исполнителях этих указов, которые живут сейчас… Если люди, которые казнили крымскотатарский народ, живы – это дело для них... Это предупреждение нынешним – бездумное исполнение преступных указов в оккупированном Крыму, на оккупированной части Донбасса, рано или поздно завершится уголовными делами и наказаниями», – сказал Луценко.

Генеральная прокуратура Украины 18 мая огласила подозрение в деле о геноциде крымскотатарского народа в период депортации 1944 года Иосифу Сталину и Лаврентию Берии.

Ежегодно 18 мая в Украине вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.