В Крыму людей задерживают за крымскотатарские флаги – журналист

Сотрудники ФСБ России в аннексированном Крыму отслеживают по крымскотатарским национальным флагам участников траурных мероприятий ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа и задерживают их после завершения акций. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

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«Акции, и официальные, и неофициальные, проходят с крымскотатарскими флагами, которые держат крымские татары, и никто на самих акциях не преследует за этот флаг. Не называет его политическим лозунгом и не объявляет эти акции незаконным собранием. Но когда акции заканчиваются, за тот же самый флаг людей начинают задерживать, вменять людям административное правонарушение за несанкционированное массовое мероприятие. Только за то, что люди шли с возложения цветов с крымскотатарским флагом. За это сегодня задержано несколько десятков человек в Крыму», – рассказал Наумлюк.

Утром 18 мая в Симферополе задержали нескольких людей с крымскотатарскими флагами.

Также 18 мая российская полиция Бахчисарая задержала пять машин с молодыми людьми, которые ехали с крымскотатарскими флагами, на водителей автомобилей составили протоколы. В пятницу, 19 мая, в Бахчисарае должны пройти суды над водителями.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.