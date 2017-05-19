Симферопольцы выложили карту России в память о жертвах геноцида крымских татар

В Симферополе 18 мая состоялась акция «Зажги огонь в своем сердце». В ней приняли участие несколько сотен человек. На главной площади города они выложили из свечей карту соседней России. Об этом сообщают крымские СМИ.

«Мы сегодня говорим о прошлом только в части памяти, но не живем им. Строим свое будущее рука об руку со всеми народами Крыма. Считаем, что Россия так же пострадала от тоталитарного режима и наше будущее – только в составе России со всеми народами», – цитирует «Крыминформ» депутата российской Госдумы Руслана Бальбека.

В Симферополе 18 мая российские силовики задержали нескольких человек, из них как минимум один – несовершеннолетний.

Также, по данным журналиста Радио Свобода, молодых людей, задержанных ранее в Симферополе с крымскотатарским флагом, отпустили, выписав им предупреждение. Таким образом, достоверно известно о четырех задержанных, которые находятся в центральном РОВД.

Ранее стало известно, что полицейские отпустили Сервера Караметова и еще нескольких человек, задержанных вместе с ним на площади Ленина в Симферополе. У них взяли объяснения «по проведению несанкционированного мероприятия».

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

18 мая 1944 года началась депортация сталинским режимом из Крыма около 200 тысяч крымских татар. Почти половина депортированных погибла в дороге или на местах изгнания. В Украине эта депортация признана геноцидом.

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.