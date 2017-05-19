Украинское министерство готово обжаловать задержание крымчан в Международном суде

Если Россия предъявит штрафы задержанным в Крыму 18 мая, Министерство временно оккупированных территорий Украины будет подавать это как доказательство для Международного суда ООН. Об этом Крым.Реалии сообщила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олеся Цыбулько.

«Мы на связи со всеми, против кого составили протокол по поводу того, что люди были с крымскотатарскими флагами. Пока им не предъявлено судом никаких штрафов. Мы ждем, пока будет какое-нибудь движение. Если Россия не будет в дальнейшем принимать каких-либо действий – это одно, если будет – это станет доказательством в Международном суде. Если будет штраф, то это нарушает все меры, которые были предназначены судом ООН, и мы будем давать это как доказательства в суд», – заявила Цыбулько.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что сейчас проверяют информацию о задержаниях в Крыму 18 мая. Российская сторона по этому поводу комментариев не давала.

Утром 18 мая в Симферополе задержали нескольких людей с крымскотатарскими флагами. Позже российская полиция Бахчисарая задержала пять машин с молодыми людьми, которые ехали с крымскотатарскими флагами, на водителей автомобилей составили протоколы.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.