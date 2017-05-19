В Киеве проведут дискуссию на тему «Историческая память как фактор крымскотатарской культуры»

В Американском доме в Киеве 20 мая состоится дискуссия на тему «Историческая память как фактор крымскотатарской культуры», организатором которой выступают Крым.Реалии.

Мероприятие пройдет в рамках Фестиваля крымскотатарской культуры, в дискуссии примут участие историки, журналисты, эксперты и деятели культуры.

В том числе, в дискуссии примут участие крымский ученый, кандидат исторических наук, лауреат Международного конкурса им. Ежи Гедройца Сергей Громенко, украинский эксперт-исследователь, автор книги «Крымские татары как коренной народ: История вопроса и современные реалии» Наталья Белицер, украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, руководитель проекта Крым.Реалии Владимир Притула, скульптор, керамист Рустем Скибин.

Фестиваль крымскотатарской культуры пройдет в Американском доме 20 мая. В программе фестиваля запланированы мастер-классы, показ документальных фильмов, выставки, танцы и знакомство с крымскотатарской кухней, презентация книги Севгиль Мусаевой «Мустафа. Несгибаемый», фестиваль документального кино о Крыме и работа выставочной галереи.