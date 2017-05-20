В Севастополе проводят «народный опрос» по кандидатуре губернатора

Альтернативный «народный опрос» по кандидатуре губернатора Севастополя стартовал в городе 20 мая. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, опрос будут проводить два дня на улицах в палатках разных партий. Его инициировали представители десяти городских отделений российских политических партий, которые несколько месяцев назад создали «межпартийный объединенный совет Севастополя».

«Нужно определить своего кандидата на пост губернатора. Потому что власти города ведут разрушительную социальную политику. Закон «О выборах губернатора», принятый Заксобранием (подконтрольным Кремлю парламентом Севастополя – КР), содержит нормы, которые препятствую тсевастопольцу стать губернатором. Это – обязанность кандидата в губернаторы: собрать определенное количество подписей депутатов в каждом районе. «Единая Россия» через свой праймериз «протягивает» пришлого «варяга», – заявил один из организаторов опроса, руководитель местной ячейки КПРФ Василий Пархоменко.

«Народный опрос» проходит по принципу голосования за одного из девяти кандидатов. Среди кандидатур в основном – самовыдвиженцы. Как рассказали корреспонденту Крым.Реалии активисты в Гагаринском районе, за несколько часов утром проголосовало более пятидесяти человек, в Ленинском – около ста. Всего за два дня организаторы надеются охватить «народным опросом» несколько тысяч человек.

Организаторы не смогли пояснить, как конкретно они будут использовать результаты опроса. Скорее всего, по их мнению, это будет дополнительный аргумент против кандидатуры от «Единой России» на предстоящих «губернаторских выборах».

Ранее в городе распространяли листовки с просьбой выдвигать кандидатуры на должность губернатора.

Выборы губернатора Севастополя хотят провести осенью 2017 года в российский единый день голосования.