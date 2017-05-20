В севастопольском отделении КПРФ требуют вернуть в городской бюджет средства (50 млн рублей или 22 млн грн – КР), выплаченные разработчикам проекта нового генплана города, и расторгнуть с ними контракт. Об этом говорится в заявлении коммунистов, опубликованном по результатам прошедших 12 мая обсуждений проекта генплана.

По мнению авторов обращения, новый генплан является «дорогим, некачественным и антинародным» документом. Идеологом и главным лоббистом проекта назван «олигарх Чалый» – депутат российского парламента Севастополя, предприниматель, один из главных организаторов «крымской весны».

Коммунисты надеются, что у севастопольцев за последние три года «раскрылись глаза на партию власти – «Единую Россию», которая представлена иногородними чиновниками из правительства и жирующими на баснословных зарплатах депутатами из команды миллионера», сказано в документе.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, севастопольские коммунисты также организовали в своем офисе бесплатные юридические консультации для тех, кто пишет жалобы и обращения по поводу ущемления прав собственников в проекте генплана.

Новый проект генплана Севастополя был разработан московскими архитекторами и вызвал протесты местных жителей по всему городу.

Основной причиной недовольства стало изменение зонального планирования. Много территорий с частными домами и дачными кооперативами разработчики обозначили как земли военных ведомства и Минобороны России или как малоэтажную многоквартирную застройку. Вызвало возмущение у собственников домов также намерение проектировщиков увеличить земли природоохранного и лесного фонда за счет садовых товариществ, что, как опасаются садоводы, может ограничить им доступ к природным ресурсам.

Почти 3,5 тысячи севастопольцев внесли свои замечания и предложения в проект генплана города. Такую цифру назвали в пресс-службе подконтрольного России правительства города по итогам публичных слушаний, которые прошли 12 мая в десяти муниципальных округах.

Пока в городе продолжает действовать генеральный план развития Севастополя на период 2005-2025 годов. Он был разработан севастопольскими и киевскими проектировщиками.