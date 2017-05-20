Арендаторам крымских пляжей пригрозили попаданием в списки недобросовестных пользователей

Арендаторов пляжей в аннексированном Крыму будут заносить в реестр недобросовестных пользователей за невыполнение условий договора. Об этом заявил подконтрольный Кремлю первый замминистра курортов и туризма полуострова Игорь Котляр, сообщает пресс-служба российского Минкурортов Крыма.

«Для привлечения бизнеса к благоустройству пляжных территорий был увеличен срок заключения договора – с трех до семи лет. Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора влечет за собой попадание арендаторов пляжей в реестр недобросовестных пользователей, что является одним из оснований для расторжения с ними договорных отношений», – заявил Котляр.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Севастополе 13 пляжей остаются бесхозными из-за того, что ими до сих пор не заинтересовались коммерческие операторы.

По мнению экс-министра курортов Крыма Александра Лиева, предприниматели в Крыму не хотят арендовать пляжи из-за страха провала курортного сезона.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».