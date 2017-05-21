Поклонская объявила, что готова раскрыть данные о своем имуществе

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская объявила 21 марта о готовности предоставить информацию о своем имуществе для проверки. Об этом Поклонская написала в своем Твиттере, комментируя озвученное ранее предложение предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

«Да уж, ранимые оказались борцы с коррупцией: обиделись на фразу: «Не мешало бы и их проверить». В отместку анонсировали проверку в отношении меня. Не церемонясь, заявили: придется пилить расследование в отношении экс-прокурора Поклонской», – заявила Поклонская.

Первый заместитель руководителя партии «Единая Россия» в российской Госдуме Андрей Исаев 21 мая призвал руководство международной антикоррупционной организации Transparency International уволить заместителя гендиректора российского отделения Ильи Шуманова.

Накануне экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального заявили, что готовы к любым дополнительным проверкам, поскольку фонду «нечего скрывать». После этого гендиректор российского отделения Transparency International Илья Шуманов заявил о намерении заняться расследованием деятельности Поклонской. В то же время вице-спикер Госдумы России Владимир Васильев расценил высказывание Шуманова как шантаж и угрозу.