Крымским спасателям приказали усилить контроль за уровнем воды в реках

Подконтрольный Кремлю министр чрезвычайных ситуаций аннексированного Крыма Сергей Шахов распорядился усилить контроль за уровнем воды в реках и водохранилищах полуострова. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно прогнозам, на реках ожидается небольшое колебание уровней воды в связи с обильным выпадением осадков. Тем не менее, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем», – сказал Шахов.

Ситуацию он назвал стабильной, но добавил, что «уровень воды в водоемах и состояние мест, подверженных возможному подтоплению, следует взять под контроль».

В Крыму на 21 и 22 мая объявили штормовое предупреждение. В Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках на 0,5-1,0 метров.