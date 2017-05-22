В Симферополе ожидается град и усиление ветра

В Симферополе в ближайшие несколько часов ожидается ухудшение погодных условий. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два-три часа и до конца суток 22 мая в Симферополе ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с», – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили жителям полуострова о необходимости соблюдения мер безопасности при сильном ветре и ливнях.



