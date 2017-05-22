В Крыму объявили штормовое предупреждение на 23 мая

В Крыму на 23 мая объявили штормвое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС на полуострове.

«По данным крымского Гидрометцентра ночью и утром 23 мая в Крыму сохранятся сильные, местами очень сильные дожди, грозы, шквал 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Ранее в крымском МЧС предупредили, что в Симферополе в течении дня 22 мая ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Позднее по информации СМИ и местных жителей, часть улиц города были затоплены из-за сильных осадков.