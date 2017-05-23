В Йемене сообщили об убийстве семерых членов «Аль-Каиды»

Американские военные сообщили, что во время рейда в Йемене 23 мая были убиты семеро членов экстремистской группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове (AQAP). Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Во время этой операции силы США уничтожили семерых боевиков AQAP благодаря одновременной стрельбе из стрелкового оружия и точным авиаударам», – говорится в сообщении Центрального командования США.

По данным военных, такие рейды «дают представление о характере, возможностях и намерениях AQAP», что позволит продолжать преследование и уничтожение боевиков, добавили в командовании.

Официальные лица США сообщили агентству Reuters, что, по предварительным данным, во время рейда не погибли и не были ранены американские военные.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии проводит в Йемене операцию против шиитских повстанцев «Хути» с 2014 года, когда они захватили столицу Йемена, город Сана. Военные самолеты и беспилотники США также проводят спецоперацию в Йемене. Их целями являются позиции боевиков группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове.

Во время боевых действий в этой стране погибли более 10тысяч гражданских и около 3 миллионов человек лишились жилья.