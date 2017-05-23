Суд по «делу 26 февраля» перенесли из-за отсутствия переводчика

В Крыму заседание суда по «делу 26 февраля» перенесли на 25 мая из-за отсутствия переводчика с крымскотатарского языка. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Сообщается, что судья считает наличие переводчика с крымскотатарского языка обязательным условием, несмотря на то, что на заседании 23 мая планировали допросить русскоговорящих свидетелей.

Перед этим на заседании суда по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза свидетель Абдураман Эгиз рассказал, что Чийгоз не обсуждал с народным депутатом Украины Рефатом Чубаровым подробностей организации митинга 26 февраля 2014 года.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.