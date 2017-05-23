Страны Черноморского региона не признают аннексию Крыма – экс-посол Украины в Турции

Большинство государств Черноморского региона выступают на стороне Украины в вопросе непризнания аннексии Крыма Россией. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии заявил украинский дипломат, посол Украины в Турецкой Республике (2008-2016) Сергей Корсунский.

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«Большинство участников Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) на украинской стороне. Но больше всего на стороне России, особенно на этом саммите, учитывая выступления, выступал представитель Армении. Он очень атаковал Азербайджан, говоря о политике, хотя при этом призывал убрать политику из ОЧЭС. Это традиционно российская точка зрения, они постоянно об этом говорят... Совершенно очевидно, что невозможно отделить масштабные инвестиционные проекты от политической ситуации и климата», – сказал Корсунский.

Экономическое сотрудничество стран Черноморского бассейна возможно при условии возвращения мира и стабильности в регионе. Об этом на 25-ом саммите Организации Черноморского Экономического Сотрудничества в Стамбуле заявил министр экономического развития Украины Степан Кубив.

Накануне, 21 мая, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российская агрессия и аннексия Крыма не дают развиваться торговле между черноморскими странами. Глава МИД Украины также отметил, что действия России подрывают устои ОЧЭС, которые «направлены на превращение региона в зону мира, стабильности и процветания».

По словам Климкина, в период председательства Украины в ОЧЭС, в ближайшие полгода, ключевым вопросом саммита станет развитие экономического сотрудничества в условиях кризиса безопасности в Черноморском регионе.

Присутствующий на встрече премьер-министр России Дмитрий Медведев возмутился тем, что представители Украины поставили перед государствами-членами ОЧЭС вопрос деоккупации полуострова.

Также Дмитрий Медведев заявил, что Кремль все равно готов к сотрудничеству с официальным Киевом. Россия будет работать и в период украинского председательства в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, поскольку эта организация полезна, сказал Медведев.

Украина возглавит ОЧЭС с 1 июля. Срок ротации – шесть месяцев. Государствами-членами организации стали Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.