Экс-посол Украины в Турции: непризнание аннексии Крыма для Турции стало догмой

Сближение официальных Анкары и Кремля не повлияет на турецкую позицию непризнания аннексии Крыма. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии заявил украинский дипломат, посол Украины в Турецкой Республике (2008-2016) Сергей Корсунский.

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«У Турции есть прагматический интерес, она очень зависит от энергоносителей из России, четыре миллиона туристов, огромнейшие контракты на строительство объектов, особенно на Чемпионат мира по футболу 2018 года – эту инфраструктуру кроме турков никто не построит... Важнее, что вопросы российские и украинские во внешней политике Турции разделены. Украина – независимый и очень важный партнер для Турции: непризнание аннексии Крыма уже абсолютная догма внешней политики Турции», – сказал Корсунский.

Экономическое сотрудничество стран Черноморского бассейна возможно при условии возвращения мира и стабильности в регионе. Об этом на 25-ом саммите Организации Черноморского Экономического Сотрудничества в Стамбуле заявил министр экономического развития Украины Степан Кубив.

Накануне, 21 мая, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российская агрессия и аннексия Крыма не дают развиваться торговле между черноморскими странами. Глава МИД Украины также отметил, что действия России подрывают устои ОЧЭС, которые «направлены на превращение региона в зону мира, стабильности и процветания».

По словам Климкина, в период председательства Украины в ОЧЭС, в ближайшие полгода, ключевым вопросом саммита станет развитие экономического сотрудничества в условиях кризиса безопасности в Черноморском регионе.

Присутствующий на встрече премьер-министр России Дмитрий Медведев возмутился тем, что представители Украины поставили перед государствами-членами ОЧЭС вопрос деоккупации полуострова.

Также Дмитрий Медведев заявил, что Кремль все равно готов к сотрудничеству с официальным Киевом. Россия будет работать и в период украинского председательства в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, поскольку эта организация полезна, сказал Медведев.

Украина возглавит ОЧЭС с 1 июля. Срок ротации – шесть месяцев. Государствами-членами организации стали Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.