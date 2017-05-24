Украинского активиста Владимира Балуха в суде посетил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Об этом 24 мая в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Балуха Дмитрий Динзе.

«Он приехал для того, чтобы получить разрешение на посещение Балуха, который тоже сделал заявление по этому поводу. Судья сказала, что не будет препятствовать этому. Насколько я понял, он приехал просто, чтобы поддержать Балуха духовно и поговорить с ним наедине», – отметил Дмитрий Динзе.

В издании «Голос Крыма» отметили, что «во время судебного заседания адвокат Балуха предложил суду изменить меру пресечения содержания под стражей на домашний арест, или отдать на поруки, где поручителем выступил владыка Климент. Все эти предложения были отклонены».

Раньше сообщалось, что подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд 23 мая продлил украинскому активисту Владимиру Балуху срок ареста до 4 сентября 2017 года.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.