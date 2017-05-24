Порошенко про «безвиз»: без загранпаспортов крымчан оставлять нельзя

Президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить жителей аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса возможностью получить украинские загранпаспорта, в том числе старого образца. Об этом 24 мая Порошенко сказал в ходе совещания по подготовке ко вступлению в силу безвизового режима, которое трансилировал канал «112-Украина».

«Если объективно возникают проблемы с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу, и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно по согласованию СБУ с МИД внести на рассмотрение Кабмина позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца», – сказал Порошенко, добавив, что «этот вопрос должен быть решен».

Жители аннексированного Россией Крыма смогут воспользоваться всеми преимуществами безвизового режима только после деоккупации полуострова. Такое заявление на пресс-конференции 14 мая сделал президент Украины Петр Порошенко. Он добавил, что в Европу без виз смогут отправиться только переселенцы.

На следующий день, 15 мая, во время эфира на одном из украинских телеканалов, президент Украины добавил, что Украина создаст максимально комфортные условия получения биометрических паспортов для тех крымчан, которые решили оставаться верными своей стране. Петр Порошенко также уточнил, что сейчас ежедневно 14 тысяч украинцев получают биометрические паспорта.

В администрации президента корреспондентам Крым.Реалии 15 мая пояснили: крымчане смогут воспользоваться безвизовым режимом. Президент имел в виду недоступность виз только для тех крымчан, которые после аннексии полуострова отказались от украинского гражданства.

В ведомстве подчеркнули, что те крымчане, которые выкинули украинские паспорта и получили паспорта «фейковых республик и российские паспорта фейкового федерального округа» получить украинский биометрический паспорт не смогут.

Всего с 2015 года украинские загранпаспорта оформили более 61 тысячи крымчан. Такие данные предоставляет Государственная миграционная служба Украины. Больше всего крымчан получили загранпаспорта в Херсонской области – 12 тысяч, и в Киеве – более 9 тысяч.