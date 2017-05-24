В Твиттере запустили акцию в поддержку похищенного Ибрагимова

В годовщину похищения крымского татарина Эрвина Ибрагимова в аннексированном Крыму в сети микроблогов Твиттер проходит акция – «Твиттершторм» – в его поддержку. Пользователи соцсети публикуют записи с хэштегами # 1YearWithoutErvin и #Ervinsiz1Yıl.

«Принудительное исчезновение Эрвина Ибрагимоваа – это ужасный пример агрессии России против крымских татар», – написала в Твиттере спикер МИД Украины Марьяна Беца.

К акции присоединились украинские диппредставительства за рубежом, а также Всемирный конгресс крымских татар.

24 мая в Киеве возле посольства России в Украине прошла акция организации «КрымSOS», приуроченная к годовщине похищения крымчанина Эрвина Ибрагимова. В рамках мероприятия показали фильм о том, как живет семья Ибрагимова после похищения, а также провели онлайн-общение с отцом похищенного крымчанина.

В то же время в Бахчисарае дома у Эрвина Ибрагимова провели коллективный молебен, или дуа. На него приехали десятки людей со всего Крыма.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.