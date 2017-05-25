Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 25 мая по случаю последнего звонка посетил Симферопольскую специальную школу-интернат №2 и наградил ее лучших учеников экскурсиями в горы. Об этом Аксенов написал на Фейсбуке.

«Как обычно, рад вручить лучшим ученикам по итогу полугодия стипендии и предоставить возможность 25 ребятам с экскурсией посетить гору Демерджи», – сообщил Аксенов.

Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов в этот раз, в отличие от прошлых лет, не посетил симферопольский учебно-воспитательном комплекс «Гимназия-школа-сад «Консоль». Вместо этого он отправился в росийский Санкт-Петербург на экологический конгресс.

В школах аннексированного Крыма в четверг, 25 мая, проходят последние звонки. Всего в этом году крымские школы заканчивают около 11 тысяч старшеклассников.

После того, как в школах отзвенят последние звонки, выпускникам предстоит писать ЕГЭ (единый государственный экзамен – КР) и поступать в выбранные ими учебные заведения.

Ранее сообщалось, что почти половина 47% крымских выпускников решили не сдавать ЕГЭ в соседней России.

Верховная Рада Украины 16 мая поддержала за основу и в целом законопроект №6116 «О внесении изменений в закон «О высшем образовании» относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины». За соответствующее решение 16 мая проголосовало 238 народный депутатов.

Вступительная кампания для абитуриентов в Украине начата в феврале, с 19 июня будут открыты образовательные Центры «Крым – Украина». Центры «Крым – Украина» позволяют абитуриентам из Крыма поступить в 12 украинских вузов без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Подробно о возможности поступления в украинский вуз для крымчан в материале Крым.Реалии.