Генпрокуратура России проверит высказывание замглавы Transparency International Russia o Поклонской

Генеральная прокуратура России намерена проверить высказывания заместителя директора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова об экс-прокуроре Крыма, а ныне – депутате Госдумы России Натальи Поклонской. Об этом 25 мая сообщает «РИА Крим».

«Обращение поступило и будет рассмотрено в установленном законом порядке», – заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Ранее Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

После этого гендиректор российского отделения Transparency International Илья Шуманов заявил о намерении заняться расследованием деятельности Поклонской.