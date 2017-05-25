Бывшей сотруднице банковской академии в Севастополе разрешили обратно вселиться в общежитие

Судебные приставы в аннексированном Севастополе 24 мая вселили назад в общежитие бывшую сотрудницу Украинской банковской академии, которую принудительно выселили в ночь на 23 мая. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«У нас есть два положительных апелляционных определения на право пользования жилым помещением по месту нашей регистрации... Я пошла к приставу и попросила документ – ознакомиться с материалами дела. В документах мы выявили нарушения по моему исполнительному производству. Мы предъявили эти требования к приставу, на что он отреагировал довольно-таки непонятным образом. Не были предоставлены документы, которые мы спрашивали. Я думаю, что на сегодняшний день так их у них и нет... Ордер на жилье есть аргументом моего здесь проживания. Этот ордер мне выдавала еще Украина, которая дала мне право пользоваться этим жильем бессрочно», – прокомментировала Крым.Реалии ситуацию бывшая сотрудница украинской банковской академии Ольга Огородник.

В ночь на 23 мая возле здания бывшей банковской академии в Севастополе судебные приставы вынесли вещи и опечатали комнату бывшей сотрудницы академии Ольги Огородник.

В 2014 году после аннексии полуострова Украинская банковская академия в Севастополе вынужденно прекратила свою работу. В здании общежития остались проживать несколько семей сотрудников.

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя передало комплекс учебных и жилых помещений Московской банковской школе Центробанка России. Московские банкиры обратились в суд с требованием выселить бывших украинских преподавателей.

В сентябре 2016 года Севастопольский городской суд апелляционной инстанции вынес окончательное положительное решение в отношении бывших сотрудников академии – было подтверждено право преподавателей пользоваться местами в общежитии бывшего ВУЗа.

В ноябре 2016 года весь комплекс зданий бывшего Севастопольского института банковского дела Украинской банковской академии и участок земли размером 5,5 га был передан в оперативное управление Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова. Право собственности на эту недвижимость в парковой прибрежной зоне сменилось на федеральный статус, город перестал быть распорядителем этого имущества.

Севастопольский институт банковского дела был построен при поддержке президента Украины Виктора Ющенко и был открыт в 2009 году. Заведение занимает 5,5 га земли в районе парка Победы.