Мама ребенка, травмированного в «Тайгане», намерена оспорить оправдание Зубкова

Мама ребенка, который пострадал в парке львов «Тайган» в 2015 году, готова подать апелляцию на решение подконтрольного Кремлю Белогорского районного суда, который оправдал владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова в начале мая. Об этом мать пострадавшего Людмила Ракша рассказала в комментарии телеканалу «Крым 24».

«Я действительно хочу заявить о том, что этот приговор – купленный», – сказала она.

Сам Зубков сразу после вынесения оправдательного приговора не исключил апелляционных процессов, при этом заявил, что намерен «иметь претензии к прокурору района» и «перейти в контрнаступление».

В июне 2015 года Белогорским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Крыму возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в парке львов «Тайган», владельцем которого является крымский бизнесмен Олег Зубков. Дело под личный контроль тогда взяла ныне экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

По данным следствия, 14 июня 2015 года 5-летний мальчик, находясь на экскурсии в парке львов «Тайган», в результате падения находящейся на территории парка «незакрепленной должным образом каменной конструкции получил телесные повреждения», из-за травмы медики ампутировали ребенку три пальца ноги. Сам Зубков случившееся назвал несчастным случаем в результате недосмотра родителей.