В Госдуме России рассматривают возможность обсудить вопрос признания прав собственности, выданных на недвижимость и земельные участки согласно украинскому законодательству в Крыму. Такое предложение озвучил в ходе пленарного заседания российский депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

Он обратил внимание на «массовые обращения жителей Крыма и Севастополя по поводу неисполнения федеральных законов в части признания прав собственности».

«На сегодня около семи тысяч дел находится в судах и три тысячи уже признаны судом (как законный – КР) отъем собственности у людей, которые на самом деле выступали за вхождение в Российскую Федерацию, говорили, что Россия лучше, чем Украина», – сказал Коломейцев.

Он заявил, что «было бы правильно предусмотреть дополнительное заседание и заслушать Дмитрия Козака или представителей министерств, которые отвечают по ситуации, которая складывается в Крыму и Севастополе».

В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России», представляющий в российском парламенте Севастополь, Дмитрий Белик поддержал идею заслушать в Думе курирующего вице-премьера.

«Это нормально. У нас на самом деле проблем в этих двух субъектах хватает», – сказал Белик.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов предложил поправки в российский конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию субъектов Республики Крым и города Севастополя». Так Аксенов намерен прекратить права собственности на участки и недвижимость, которые были оформлены согласно украинскому законодательству.

После аннексии Крыма Россией, местные жители все чаще заявляют о неправомерном лишении их земельных участков. В Севастополе горожане выступают против принятия нового генерального плана города, в котором предусмотрено изменение целевого значения на участки. Российские власти Севастополя подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до аннексии Крыма «незаконно» предоставляли людям землю.

В российском законе «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя» предусматривалось сохранение права собственности и признание документов на земельные участки, выданные согласно украинскому законодательству.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».