Спасатели напоминают об опасностях в крымских горах

Специалисты крымского главка МЧС напоминают жителям и гостям Крыма об опасностях, которые могут подстерегать туристов в горах, и выносят ряд рекомендаций.

В частности спасатели советуют перед выходом в горы ознакомиться с прогнозом погоды, если ожидаются неблагоприятные погодные условия – перенести путешествие.

«Большую опасность представляет сложный горный рельеф (крутые склоны, скалы, обрывы и тому подобное). Тщательно выбирайте место для пикника. Оно должно быть максимально удалено от горных рек, обрывов и крутых склонов из-за опасности оползней или обвалов. Часто отдыхающие заходят за ограждения специально оборудованных видовых площадках для эффектного фото. Это делать категорически запрещено. Помните, что склон, по которому вы идете вниз, может неожиданно закончиться многометровым обрывом», – говорят спасатели.

Также в МЧС заверяют: употребление спиртных напитков и поход в горы – вещи несовместимые. Подавляющее большинство травм отдыхающие получают в состоянии алкогольного опьянения.

Также специалисты просят отдыхающих позаботиться об экологии: не оставлять мусор.

В начале мая группы крымских спасателей провели профилактические рейды по безопасности туристического отдыха в горно-лесной зоне полуострова.