Во Франции впервые протестантскую церковь возглавила женщина

Эмманюэль Сейболд избрали председателем совета Объединенной протестантской церкви Франции. Голосование состоялось накануне, 27 мая на ежегодном синоде, который прошел в Лилле, на севере Франции, при участии двухсот делегатов. Ранее Сейболд была пастором протестантской церкви Безансона (регион Бургундия-Франш-Конте).

Женщины и раньше занимали в протестантизме Франции видное место, отмечает Le Monde, но никогда их не избирали на должность главы всей протестантской церкви этой страны (хотя формально это разрешено с1965 года). На национальном уровне женщина никогда раньше не возглавляла христианскую церковь во Франции.

Эмманюэль Сейболд родилась в 1970 году в Люнеле (пригород Монпелье) в семье активистки компартии и деятеля местной протестантской церкви. Между компартией и церковью выбрала церковь - получила образование на факультете протестантской теологии в Париже и в Монпелье.

Активными прихожанами Объединенной протестантской церкви Франции, по данным самой церкви, являются 250 тысяч человек.