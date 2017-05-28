Росморпорт: судно «Князь Владимир» отправилось в тестовый рейс из Сочи в Крым

Круизное судно «Князь Владимир» 28 мая отправилось в тестовый рейс из российского Сочи в аннексированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Росморпорта.

«Сотрудникам ФГУП «Росморпорт», участвующим в тестовом рейсе, предстоит определить техническую готовность и комфортабельность судна, выявить качество взаимодействия гостиничного и ресторанного персонала. В ходе рабочих совещаний специалисты смогут высказать экспертное мнение в отношении услуг, предоставляемых дирекцией круиза. Особое внимание будет уделено готовности береговой инфраструктуры для приема и обслуживания судна в каждом порту по маршруту перехода», – говорится в сообщении.

В пресс-службе проинформировали, что судно отправилось по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь с обратным возвращением в порт приписки Сочи.

Накануне в Сочи состоялась торжественная церемония освящения круизного лайнера «Князь Владимир», который с июня должен совершать рейсы в Крым.

Бронирование круизов на лайнер «Князь Владимир» стартовало в начале апреля. Планируется, что первый регулярный рейс начнется 11 июня.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.