Керченский депутат рассказал о давлении из-за попыток отправить в отставку главу горсовета

Депутат подконтрольного Кремлю городского совета Керчи Андрей Круглов, который накануне инициировал отставку главы горсовета Ларисы Щербулы до окончания следствия по делу экс-главы администрации Керчи Сергея Писарева, заявляет о давлении на депутатов, которые выступают за отставку Щербулы.

Как рассказал Круглов​ Крым.Реалии, его коллеги получают звонки с требованием поддержать действующего председателя горсовета Ларису Щербулу. Тем временем, депутаты зарегистрировали проект решения сессии горсовета «Об удалении председателя Керченского городского совета в отставку».

«Их руководители (керченских депутатов – КР) из Симферополя звонят и говорят: «Делайте так, как она (Лариса Щербула – КР) сказала, и не вступайте в дебаты, если хотите работать», – отметил Круглов.

Он также рассказал, что на некоторых депутатов давление осуществляется через родственников. Речь идет о семье директора филиала госпредприятия «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт» Владимира Волкова, который содержится в СИЗО.

«Его родственники – сын и зять являются также депутатами горсовета и не могут голосовать, так как говорят, что председатель горсовета (Лариса Щербула – КР) курирует вопрос их отца и от нее зависит за кого голосовать. Она всячески помогает выйти из-под стражи задержанному», – сказал Круглов.

Он отметил, что проект решения «Об удалении председателя Керченского городского совета в отставку» зарегистрирован 29 мая в общей форме без препятствий.

«Сегодня же данный документ поступит или в управление делами горсовета или зампредседателя, так как председатель находится в отпуске до 4 июня. Или будут собирать внеочередную сессию, или очередная сессия будет включаться. Сессия, согласно нормативным документам города, собирается или председателем, или ее заместителем», – напомнил депутат.

Накануне на сессии горсовета, Круглов напомнил, что Следственный комитет России направил местным депутатам письмо, в котором сообщается, что председатель горсовета Лариса Щербула нарушила антикоррупционное законодательство. После этого часть депутатов потребовала отстранить ее от занимаемой должности. Однако сторонники Щербулы игнорируют эти призывы.

Сама Лариса Щербула произошедшее не комментирует.