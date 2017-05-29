Правозащитница: обсуждение судьбы политзаключенных на встрече Макрона и Путина важно для их освобождения

Обсуждение вопросов нарушения прав человека и освобождения политзаключенных во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Путина является важным моментом в давлении на Россию. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявилакоординатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Своим обращением к Макрону родственники политзаключенных в России поставили Путина в такую ситуацию, чтобы он понял – демократические страны прекрасно знают о тех репрессиях и нарушениях прав человека, которые происходят. Обращение явно нашло своего адресата, потому что даже Песков вынужден был это комментировать в российских СМИ. Поэтому, если говорить о неком дипломатическом влиянии, на уровне президента Франции задаются ему (Путину – КР) вопросы о политических заключенных, безусловно, это важный момент по освобождению их и по давлению на Россию», – прокомментировала ситуацию правозащитница.

Как ранее сообщали «Українські новини», Макрон, отвечая на вопрос журналистов, поднимался ли вопрос о нарушениях прав человека во время встречи с Путиным, ответил положительно, при этом он не уточнял, чьи имена обсуждались, аргументировав это тем, что упоминание частных случаев не поможет продвижению в разрешении ситуации.

Ранее родственники украинских политзаключенных в России, правозащитники и активисты написали открытое обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом потребовать от президента России Владимира Путина на встрече 29 мая освободить политузников, а также усилить санкции против России «за преследование, незаконное содержание под стражей и пытки инакомыслящих на оккупированных территориях».

Встреча президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэлем Макроном состоялась 29 мая в Версале.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».