В Крыму спасатели начали патрулирование на воде

В аннексированном Крыму спасатели приступили к патрулированию на воде. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба «КРЫМ-СПАС».

«С началом летнего периода спасатели аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС» осуществляют патрулирование акватории Черного моря и береговой линии крупных населенных пунктах полуострова. На боевое дежурство выходят оперативные группы на моторных лодках, находящихся на вооружении крымских спасателей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что спасатели призывают жителей и гостей аннексированного Крыма «строго соблюдать правила безопасного поведения на воде».

10 мая сообщалось, что в аннексированном Крыму российская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС» подготавливает матросов-спасателей к началу курортного сезона 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».