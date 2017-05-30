На лайнере «Князь Владимир» объявили учебную тревогу – Росморпорт

На лайнере «Князь Владимир», который следует в Крым, объявили учебную тревогу. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Росморпорта.

В ведомстве отметили, что в ходе учебной тревоги отрабатывали правила поведения в аварийных ситуациях на судне. Кроме того, был проведен инструктаж по правилам пожарной и общей безопасности, отметили в пресс-службе.

Как сообщается, на лайнере «Князь Владимир» также проводят отраслевые совещания специалистов ФГУП «Росморпорт», на борту лайнера находятся и представители туристического сектора.

Круизное судно «Князь Владимир» 28 мая отправилось в тестовый рейс из российского Сочи в аннексированный Крым.

Накануне в Сочи состоялась торжественная церемония освящения круизного лайнера «Князь Владимир», который с июня должен совершать рейсы в Крым.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.